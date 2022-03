Milan, problemi fisici per Krunic con la Bosnia: le ultime / News

Rade Krunic, centrocampista del Milan, ha accusato un problema con la Bosnia. Ecco le ultime news sulle sue condizioni fisiche

Milan in apprensione per le condizioni di Rade Krunic? Dopo l'amichevole tra Bosnia e Georgia il centrocampista rossonero viene segnalato come non al meglio delle sue condizioni fisiche. Stando a quanto riporta la federcalcio bosniaca per Krunic si tratta di 'problemi fisici di lieve entità'. Un responso che non suggerisce affatto conseguenze gravi per il numero 33 rossonero. Probabile dunque si tratti di un piccolo fastidio che verrà smaltito nei prossimi giorni e che permetterà a Stefano Pioli di poter contare sul suo jolly per questo decisivo finale di stagione in Serie A.