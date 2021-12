Milan, problemi a centrocampo: Pioli ha in mano tre soluzioni

Il Milan per il mese di gennaio dovrà rinunciare a Franck Kessie e Ismael Bennacer: Stefano Pioli ha in mente tre soluzioni

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul momento del Milan . La squadra rossonera tornerà ad allenarsi nella giornata di domani, ma Stefano Pioli dovrà subito studiare la situazione a centrocampo. Franck Kessie e Ismel Bennacer, infatti, non ci saranno in quanto parteciperanno alla Coppa D'Africa. L’ivoriano e l’algerino salteranno sicuramente le prime quattro partite del girone di ritorno (Roma, Venezia, Spezia e Juventus) più gli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa. Se le loro nazionali arriveranno in fondo, i due potrebbero ritrovarsi rivali nella finale del 6 febbraio, quando ci sarà il derby contro l'Inter.

Sandro Tonali sarà l'elemento imprescindibile. Fino a questo momento è stato già il centrocampista più produttivo, ma sarà ancora più importante nelle prossime settimane. Il sostituto naturale di Kessie e di Bennacer sarebbe Bakayoko , ma ad oggi la sua stagione è stata deludente. I numeri lo dimostrano: il francese ha giocato 12 partite di A, partendo titolare solo in tre occasioni e venendo sostituito all’intervallo in tutti e tre i casi. Ecco perchè Pioli deve decidere se puntare su di lui o pensare a un'altra soluzione.

C'è infatti da considerare Rade Krunic . Il bosniaco è praticamente un jolly di Pioli, che l'ha schierato in ogni posizione. L'ex Empoli ha già giocato da mediano anche nel 4-2-3-1: basta ricordare le presenze contro Sampdoria e Cagliari all'inizio della stagione, entrambe vinte dal Milan. Krunic aveva ricevuto anche i complimenti del tecnico: "Krunic e Tonali comunicano molto bene in campo, ho visto quantità e qualità".

C'è infine un'altra soluzione, più difficile da realizzare. Nel caso in cui la mediana a due non dovesse funzionare, Pioli potrebbe pensare a un 4-3-3 con Krunic mezzala sinistra e un esterno destro riadattato dall'altra parte come Florenzi, che ha già fatto quel ruolo in passato. Attenzione anche ad Alexis Saelemaekers, che è sempre molto bravo a rispettare le indicazioni dell'allenatore. Poi c'è Calabria, che nella scorsa stagione ha giocato da centrocampista contro la Juventus (segnando tra l'altro anche un gol). Insomma, Pioli e il Milan studiano nuove soluzioni per questo mese di gennaio, ma l'obiettivo è sempre lo stesso: vincere.