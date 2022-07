Milan, Poste lancia il francobollo celebrativo dello scudetto

Poste Italiane ha creato dei francobolli speciali per celebrare lo scudetto da parte del Milan: era già successo in altre occasioni

Poste Italiane ha creato dei francobolli speciali per celebrare la vittoria dello scudetto da parte del Milan . Era già capitato per i trionfi nella Serie A del 1988, del 1992, del 1993, del 1994, del 1996, del 1999, del 2004 e del 2011. Oggi, infatti, sono stati emessi dei mini fogli con 6 francobolli tondi autoadesivi che celebrano lo scudetto rossonero.

Ciascun francobollo è valido per la posta ordinaria (1,20 euro) e la tiratura è di 150 mila mini fogli. La vignetta del francobollo mostra un giocatore con la maglia del Milan al momento di calciare, affiancato da un pallone da calcio su cui si incastona il logo ufficiale del club, affiancato da quello celebrativo della vittoria del 19° scudetto della storia rossonera. Sullo sfondo del mini foglio è raffigurata la rete di una porta da calcio mentre a destra compaiono le stagioni in cui il Milan ha conquistato i 19 scudetti.