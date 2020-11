Milan – Portogallo Under 21, Rafael Leao e Dalot convocati / News

Portogallo Under 21, Rafael Leao e Dalot convocati

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Rui Jorge, allenatore del Portogallo Under 21, ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni contro Bielorussia, Cipro e Olanda. Presenti anche Rafael Leao e Diogo Dalot, che stanno facendo molto bene con la maglia del Milan. Contro il Lille, in Europa League, soltanto il terzino destro dovrebbe partire dal primo minuto. L’attaccante dovrebbe essere preservato per la gara di domenica contro il Verona.

