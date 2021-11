Milan-Porto: novità in vista? Krunic provato tra i titolari, Leao no | PM News

Attenzione ad una possibile novità in vista di Milan-Porto di Champions League. Rade Krunic titolare e Rafael Leao in panchina?

Giorno di vigilia per il Milan che si prepara alla sfida da dentro o fuori contro il Porto in Champions League. Serve una vittoria ai rossoneri per tenere accese le ultime speranze di una qualificazione agli Ottavi che rimarrebbe comunque difficilissima. E con quale formazione deciderà di giocarsela Stefano Pioli? Attenzione ad una possibile novità di abbastanza sorprendente: nel corso dell'allenamento di rifinitura, si è visto Rade Krunic indossare la famosa pettorina dei titolari a sfavore di Rafael Leao, uno degli uomini sicuramente più in forma al momento. Ma si tratta ovviamente soltanto di un'ipotesi dal momento che Pioli potrebbe comunque mischiare le carte nelle prossime ore. Milan, nuovo assalto al colpo da Champions! Le ultime >>>