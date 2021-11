Milan-Porto, Ambrosini spiega: “Ci sono due punti interrogativi”

Massimo Ambrosini, ex giocatore rossonero, ha parlato di Milan-Porto ai microfoni di Amazon Prime. Ecco cosa ha detto

Massimo Ambrosini, ex giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video prima del fischio d'inizio di Milan-Porto. Ecco cosa ha detto. "Punto interrogativo sulle condizioni di Brahim Diaz che non gioca dal 3 ottobre, ma che aveva portato al Milan al salto di qualità nelle prime partite stagionali. Le condizioni fisiche di Giroud saranno determinanti perché ci sarà da battagliare con i difensori portoghesi". Ecco come e dove vedere Milan-Porto in tv o in diretta streaming >>>