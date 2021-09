Milan, Pochesci: “Sono contento, Pioli sottovalutato per troppo”

Pochesci, allenatore, ha parlato del Milan elogiando la formazione rossonera. Ecco tutte le sue dichiarazioni a riguardo.

Tanti i temi affrontati da Sandro Pochesci, allenatore, sul calcio italiano, ma si è soffermato anche sul Milan. I rossoneri stanno facendo davvero molto bene e, ai microfoni di TMW Radio, ha commentato così sulla squadra di Stefano Pioli. Le sue parole: "Io sono rimasto contento del Milan, sia perché sono milanista di fede sia perché Pioli è stato sottovalutato per troppo tempo. Il Milan andava al doppio rispetto alla Lazio, credo che ci sia una preparazione diversa delle due squadre. Sarri sta portando delle novità, ma bisogna avere pazienza. Mourinho non sa perdere, per lui la vittoria è dovuta". Liverpool-Milan, il video con i gol e gli highlights del match