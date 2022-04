Milan, piovono conferme: Elliott in trattativa per cessione da un miliardo

Sembra arrivato il momento del cambio di proprietà in casa Milan: entro fine stagione Investcorp potrebbe essere il nuovo proprietario.

Nelle ultime ore rimbalza la notizia del Milan di nuovo vicino a un cambio di proprietà. Sembra infatti che Elliott sia in trattativa in esclusiva con Investcorp, fondo del Bahrain, per la cessione dei rossoneri. L'ultima conferma arriva da "Il Sole 24 Ore", che parla di trattativa esclusiva e di valutazione da un miliardo per i meneghini. Investcorp ha già operato in Italia con investimenti su Gucci e Dainese, ma sarebbe la prima proprietà araba di una squadra di calcio, soprattutto a questi livelli. La sensazione è che se le trattative dovessero andare in porto il Milan potrebbe avere già entro la fine di questo campionato un nuovo azionista di maggioranza.