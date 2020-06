Milan, Pioli si affida alle sue frecce (bionde): Theo Hernandez e Castillejo

MILAN NEWS – Nella giornata di domani comincerà il countdown del Milan verso il big match contro la Roma in programma domenica pomeriggio. In un periodo così fitto di gare, Stefano Pioli è riuscito addirittura a concedere un giorno di riposo alla squadra che riprenderà domani la normale routine in preparazione al match contro i giallorossi.

Una partita fondamentale per il club rossonero che si presenta in un buon stato di forma dopo la larga vittoria di Lecce e la buona prestazione di Torino in Coppa Italia contro la Juventus. La Roma, al contrario, scenderà in campo per la prima volta questa sera all’Olimpico contro la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri.

Per riuscire a portare a casa il primo +3 in uno scontro diretto, il tecnico rossonero si affiderà, tra gli altri, alla coppia rientrata contro i salentini formata da Theo Hernandez e Samu Castillejo. Il terzino sinistro e l’esterno destro sono stati certamente tra i migliori e i più in forma nella gara del Via del Mare, nonostante il primo debba ancora ritrovare la condizione migliore per tornare ad essere ancor più devastante come nei mesi pre lockdown.

Se proviamo ad ipotizzare una formazione che la Roma schiererà domenica a San Siro, allora Castillejo sulla sua fascia dovrà vedersela contro uno tra Kolarov e Spinazzola. Entrambi i terzini giallorossi sarebbero avversari ostici per lo spagnolo che però ha già la gamba frizzante per poter dare fastidio ed impensierire la retroguardia di Fonseca. Potrebbe avere vita più facile Theo in caso di affondi sulla corsia mancina. Lì, infatti, potrebbe trovare uno tra Zappacosta – rientrante dopo il lungo stop -, Santon – non convocato stasera per scelta tecnica – e Bruno Peres.

Chissà che il match non possa risultare decisivo proprio grazie a questi due duelli che si svolgeranno sulle fasce opposte.

