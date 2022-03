Milan, Pioli eletto come miglior tecnico del mese di marzo

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è stato nominato come il miglior allenatore del mese di marzo in Serie A. La premiazione ci sarà prima del fischio di inizio della gara contro il Bologna. Ecco cosa ha scritto la Lega Serie A sul proprio sito...

Stefano Pioli, tecnico del Milan , è stato nominato come il miglior allenatore del mese di marzo in Serie A. La premiazione ci sarà prima del fischio di inizio della gara contro il Bologna. Ecco cosa ha scritto la Lega Serie A sul proprio sito ufficiale.

Il premio Coach Of The Month di marzo è stato assegnato all’allenatore del Milan Stefano Pioli. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Milan - Bologna, in programma lunedì 4 aprile 2022 alle ore 20.45 allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.

"Il mese di Marzo ha visto il Milan allenato da Stefano Pioli prendere il comando della classifica grazie a tre successi in tre gare, tra i quali, soprattutto, lo scontro diretto contro il Napoli. Il tecnico rossonero ha saputo creare un gruppo coeso e consapevole, dove gioventù ed esperienza si amalgamano in una squadra solida ed efficace ancora in corsa per la vittoria del campionato di Serie A TIM e della Coppa Italia Frecciarossa". ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A.