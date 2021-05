Milan, Pioli resterà anche senza Champions League | News

Come viene riportato dal Corriere dello Sport, Stefano Pioli non è a rischio anche se non dovesse arrivare qualificazione in Champions

Salvatore Cantone

Il Milan, nonostante il pareggio contro il Cagliari, è ancora artefice del proprio destino. Se dovesse battere l'Atalanta, infatti, la squadra di Stefano Pioli sarebbe automaticamente qualificata in Champions League. Di sicuro, però, non sarà facile battere gli uomini di Gasperini: i nerazzurri vogliono concludere il campionato al secondo posto in classifica.

Indipendentemente come andrà a finire, Pioli non è a rischio. Il Milan è molto soddisfatto del suo lavoro ed è apprezzato sia dalla proprietà e sia dalla stessa dirigenza. Per questo motivo l'allenatore resterà sulla panchina rossonera anche nella prossima stagione. Intanto i tifosi del Milan lanciano un appello al Bologna: "Se fermate la Juventus..."