Milan, Pioli: “Rafael Leao? A volte sta in mezzo alle nuvole…” | News

Ultime Notizie Milan News: Pioli parla di Rafael Leao

MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha rilasciato un’intervista a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport. L’allenatore ha parlato di Rafael Leao, attaccante rossonero.

A Rafa lo frega proprio il linguaggio del corpo. È un ragazzo molto intelligente, ma ogni tanto dà la sensazione di stare in mezzo alle nuvole. È cresciuto tanto, ma si gioca il posto con Rebic e Hauge, perché per essere ambiziosi abbiamo alzato il livello di competitività nella squadra. Mi piacerebbe che avesse più entusiasmo, dovrebbe ridere un po' di più".