Milan, Pioli pensa già al derby: Kessie titolare inamovibile

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, scrive della possibile formazione che Pioli schiererà contro l’Inter.

Il dubbio è quello tra Sandro Tonali e Ismael Bennacer. L’ex Brescia fino a questo momento ha giocato due partite con il Milan. Non è ancora al top della forma, ma ha le caratteristiche giuste per far svoltare la squadra. Pioli lo sta inserendo piano piano nel motore e l’obiettivo del centrocampista è di diventare il prima possibile un titolare di questa squadra. Se la vedrà appunto con l’algerino, giocatore che è sempre molto importante per Pioli.Sicuro del posto da titolare è Franck Kessie. Il centrocampista è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi mesi, e dunque difficilmente il tecnico rinuncerà all’ivoriano.

