Milan, Pioli: “Leao non ha bisogno delle mie coccole, deve crescere”

Milan, Pioli su Rafael Leao

Continua il digiuno di Rafael Leao che, anche contro il Manchester United, non ha particolarmente brillato. Un aspetto che i giornalisti di ‘Sky Sport’ hanno fatto notare a Stefano Pioli nel post-partita. L’allenatore rossonero ha risposto così alla domanda se Leao ha bisogno di essere coccolato per superare questo momento: “Leao non ha bisogno delle mie coccole, ha bisogno di crescere, di sentite l’area avversaria. E’ un ragazzo con grande talento e mi piace la sua voglia di stare dentro la partita. E’ migliorato rispetto alla passata stagione”. Questa la sua intervista completa post-partita