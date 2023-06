Milan, più poteri a Pioli. Ibrahimovic club manager? Il punto

Milanello: tra Baresi e Massaro spunta Ibrahimovic!

Per 'SM', in tal senso, non è da escludere a priori un maggior coinvolgimento del vicepresidente Franco Baresi e/o del brand ambassador Daniele Massaro. Ancora da capire, invece, se Zlatan Ibrahimovic, che domenica scorsa ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, potrà trovare subito spazio in società. Magari, con il ruolo di club manager, che possa fare da 'collante' tra proprietà/società e squadra rossonera. Milan, pronti due jolly in attacco >>>