Milan, Pioli ha le idee chiare: “Dobbiamo alzare il livello della squadra”

Il Milan ha bisogno di acquistare giocatori di qualità per innalzare il livello della squadra. Pioli ha le idee chiare

Tuttosport, in edicola questa mattina, fa il punto sulle dichiarazioni di Stefano Pioli nella giornata di ieri. Il tecnico ha dimostrato di avere ben chiaro in testa come migliorare la squadra in vista del ritorno in Champions League. Servono giocatori di qualità: "Il club vuole una squadra competitiva per dare continuità al lavoro dell’ultimo anno e mezzo. Dobbiamo alzare il livello della squadra - spiega Pioli -. Vorrei avere già tutta la rosa a disposizione in ritiro a Milanello, ma so che non è possibile. Dobbiamo prepararci bene, sono sicuro che faremo le cose al meglio per avere un Milan competitivo". Giroud, tutto pronto per il suo approdo al Milan. Le ultime.