Milan, Pioli: “E’ il solito Ibrahimovic. Non ci siamo mai lasciati”

Le parole di Pioli su Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore del Milan, nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di DAZN, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic.”E’ il solito Ibra, determinato, voglioso, competitivo. Sta bene con noi, sta bene con la squadra, con i suoi compagni, è voglioso di dare il suo contributo. Non ci siamo mai lasciati, siamo stati in continuo contatto durante le vacanze, non c’erano cose nuove da dirci, l’importante è tornare a lavorare con la voglia e la passione necessaria. Se ero sicuro del rinnovo? Sì, conoscevo la nostra e la sua volontà, ero molto fiducioso”. Domani l’attaccante svedese del Milan dovrebbe essere in campo dal primo minuto nella sfida contro lo Shamrock Rovers, squadra irlandese che affronterà i rossoneri nel secondo turno preliminare di Europa League (qui calendario e prossimo turno). Ibrahimovic, lo ricordiamo, non ha giocato le ultime amichevoli di pre-campionato perchè non al meglio. Difficilmente però Pioli rinuncerà allo svedese, più facile, invece, che lo cambi in corsa. Al posto di Ibra è sempre stato schierato in amichevole dal primo minuto il giovane Lorenzo Colombo, rivelazione dei questa pre-season e domani pronto a subentrare dalla panchina. I CONVOCATI DI PIOLI: C’E’ UN’ESCLUSIONE IMPORTANTE >>>