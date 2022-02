Milan, Pioli studia due mosse per il derby. Mercato, aiuto dalla Juventus

Tante le notizie in questa mattina del 2 febbraio 2022 sul Milan. In primo piano ovviamente il derby di sabato, con Stefano Pioli che pensa a qualche novità di formazione. Attenzione anche al calciomercato, con un super colpo che potrebbe arrivare dalla Juventus. Intanto ormai sembra certo l'addio di Franck Kessie, che non rinnoverà il suo contratto con il club rossonero, in scadenza a giugno.