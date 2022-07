Milan, Pioli chiama De Ketelaere. Renato Sanches, non è ancora finita

Il calciomercato del Milan gravita intorno al nome di Charles De Ketelaere, trequartista del Brugge, per cui è stata avanzata un'offerta. Stefano Pioli, intanto, ha chiamato il ragazzo. Prosegue la trattativa per Hakim Ziyech, mentre ci sono ancora speranza per vedere Renato Sanches in rossonero. Nelle prossime schede le Top News di questa mattina!