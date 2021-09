Milan, Pioli concede due giorni di riposo alla squadra: martedì la ripresa

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha concesso due giorni di riposo alla squadra. La ripresa degli allenamenti è prevista per martedì

Nella giornata di oggi il Milan si è ritrovato a Milanello questa mattina per la colazione prima di scendere in campo per l'allenamento. Una seduta 'soft', che ha visto una partitella con la Primavera suddivisa in due tempi da 25 minuti ciascuno. La ripresa non è prevista per domani, bensì per martedì 7 settembre: Stefano Pioli, infatti, ha concesso alla squadra due giorni di riposo. Intanto il rinnovo di Franck Kessie è in salita.