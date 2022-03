Milan, Pioli ha ideato il triplo regista: che trio Bennacer-Tonali-Kessie

Il Milan a centrocampo ha due assi come Bennacer e Tonali. A Napoli si è inserito anche Franck Kessie. Pioli ha trovato la quadratura

Salvatore Cantone

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul centrocampo del Milan. Pioli già a Empoli e nel derby aveva provato a mettere Franck Kessie sulla trequarti. L'ivoriano in Toscana aveva segnato una doppietta mentre nella stracittadina non era andato bene, ma a Napoli ha disputato un'ottima prova insieme ovviamente a Ismael Bennacer e Sandro Tonali.

In realtà, però, contro il Napoli il Milan ha cambiato assetto, giocando con due mezzali e un mediano più arretrato. Kessie, infatti, non ha fatto il trequartista, ma è ruotato in base alle situazioni con Bennacer e Tonali, che di fatto hanno bloccato gli azzurri. La squadra di Spalletti ha fatto possesso palla, ma non ha avuto sbocchi per costruire l'azione alla sua maniera.

Pioli dispone di un terzetto di centrocampo molto importante. Il trio Bennacer-Tonali-Kessie unisce quantità, qualità e anche intelligenza nell'interpretare le varie fasi della partita. Non c'è una sola fonte di gioco, visto che uno dei centrocampisti (a Napoli Tonali e Bennacer) si abbassa per dare via l'azione. Gli altri due, invece, così come è accaduto al Maradona, attaccano in avanti, in modo da mettere in difficoltà la costruzione avversaria. Insomma, con questo centrocampo Pioli può davvero puntare al tricolore.Milan, spunta un'alternativa a Sanches. Le ultime news di mercato >>>

