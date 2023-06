Milan, piccolo problema per Theo Hernandez: fastidio al polpaccio

La stagione del Milan è finita con un quarto posto e la qualificazione in Champions League. Molti saranno i giocatori rossoneri che saranno impegnati con le proprie Nazionali. Secondo quanto riportato da RMC Sport, Theo Hernandez è assente dalla seduta di allenamento di oggi della Francia per un piccolo dolore al polpaccio sinistro; domani aggiornamenti. Non ci sarebbe al momento, nessun probelma per la partita contro Gibilterra, con Hernandez che dovrebbe scendere comunque in campo. Morte Berlusconi, tutte le news in tempo reale >>>