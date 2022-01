Milan, pessimismo ingiustificato: non si dimentichi ciò che è stato fatto

Le mosse di calciomercato di Juventus e Inter hanno gettato un po' di fumo negli occhi. Guai a dimenticare il lavoro del Milan

Dusan Vlahovic alla Juventus e Robin Gosens all'Inter, due squilli di mercato notevoli che la sessione di gennaio sta per regalare allo sguardo dei tifosi italiani. Due colpi importanti che andranno a rinforzare due rivali che concorrono per gli stessi obiettivi del Milan. Proprio per questo motivo, di riflesso, il popolo rossonero ha reagito in maniera fortemente negativa, gettandosi addosso un pessimismo cosmico che non si vedeva da anni ormai. Il Diavolo infatti, dal famoso post-lockdown in poi, ha iniziato un percorso virtuoso che lo ha visto inserirsi nuovamente nell'élite del calcio italiano. Difficile pronosticare un'ascesa così importante di una squadra che, solo due anni fa, subiva un 5-0 roboante da parte dell'Atalanta.

Un momento di svolta che ha scosso i piani alti di un Milan che ha capito che bisognasse fare qualcosa di concreto per aggiustare il tiro. Il resto è storia, con l'arrivo di Zlatan Ibrahimović e Simon Kjaer su tutti ad alzare l'asticella e il morale sotto i tacchi del gruppo. Risultato: i rossoneri occupano il primo o il secondo posto da un campionato e mezzo. Questo piccolo dettaglio, che così piccolo non è, non va assolutamente dimenticato. Il diktat della società dell'essere competitivi in maniera sostenibile sta funzionando e come. Non per forza servono i grandi colpi di teatro per essere competitivi. Per fare qualche esempio: chi conosceva Theo Hernandez, Rafael Leao e Fikayo Tomori prima che arrivassero? In questo momento sono tre assoluti top player.