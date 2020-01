Milan, Perinetti: “Contestato per aver venduto Piatek, invece vedo che…”

ULTIME NEWS MILAN – L’ex direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, ha parlato del Milan attuale e del suo ex giocatore Krzysztof Piatek. Ecco le sei dichiarazioni ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’: “Da tre anni il Milan è un cantiere in costruzione. L’esperienza di Ibrahimovic può aiutare i ragazzi a crescere. A gennaio poi è difficile collocare Suso, Piatek e Paquetà. L’anno scorso ero contestato al Genoa perché ho venduto Piatek 35 milioni. Tutti mi rimproveravano che avrei dovuto aspettare e venderlo a settanta. Oggi vedo che è sul mercato a trenta. Evidentemente l’operazione è stata fatta in maniera intelligente”. Intanto ecco gli aggiornamenti sulla sua cessione, continua a leggere >>>

