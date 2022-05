Milan, Pepe: “Complimenti, nessuno ci avrebbe scommesso un euro”

Pepe, che ha vinto lo Scudetto in bianconero, ha parlato del trionfo ottenuto dal Milan in questa stagione. Ecco le sue parole.

Una vittoria, quella del Milan, andata contro tutto e tutti, contro ogni pronostico, come conferma anche Simone Pepe, che lo Scudetto l'ha vinto in bianconero. Proprio lui ha parlato ai microfoni di SportMediaset del successo rossonero. Ecco tutte le sue parole: "Mi piace dare i meriti al Milan anche se l'Inter ha avuto qualche passo falso ma nessuno di noi, come la Juve di Conte il primo anno, pensava che avrebbe potuto vincere il titolo. Ci sono delle similitudini: hanno fatto un grandissimo lavoro, perché nessuno avrebbe puntato un euro sul Milan perché vedevamo tutti l'Inter e il Napoli favoriti. Complimenti a Pioli e al Milan".