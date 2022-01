Milan, Pellegri si allena sul campo in modo personalizzato | PM News

Buone notizie in casa Milan, con Pellegri che sta recuperando dall'infortunio. Ecco quanto appreso dalla nostra redazione.

Finalmente buone notizie in casa Milan per quanto riguarda Pietro Pellegri, classe 2001 in prestito e al centro anche delle voci di mercato. Il centravanti rossonero sta recuperando dal problema muscolare che gli è capitato proprio alla prima partita giocata da titolare. Oggi, secondo quanto appreso da PianetaMilan.it, ha svolto un allenamento personalizzato, ma sul campo. Primi passi verso il rientro in campo, che però potrebbe non essere con la maglia rossonera. Riscatto anticipato vicino, con sconto. Si dovrebbe pagare 4,5 milioni circa e una volta riscattato dovrebbe andare al Torino in prestito fino a fine stagione.