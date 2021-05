Milan, Pellegatti: “Pioli è molto apprezzato. Sa valorizzare i giocatori”

Il giornalista Carlo Pellegatti, intervenuto ai microfoni di "Tutti i convocati", ha parlato di Stefano Pioli, allenatore del Milan

Il giornalista Carlo Pellegatti, grande tifoso del Milan, è intervenuto ai microfoni di Tutti i convocati, trasmissione radiofonica in onda su Radio 24. Pellegatti si è concentrato sul grande lavoro che Stefano Pioli sta svolgendo sulla panchina rossonera: "Pioli molto apprezzato perchè sa valorizzare i giocatori. Pirlo se ne stava andando sereno per capire il suo futuro nell'U23, non capisco perchè l'abbiamo proiettato in una dimensione pesante".