Milan, Pellegatti: “I 12 minuti finali di Bologna porteranno nuova autostima”

Milan, Pellegatti sui minuti finali di Bologna

Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso del Milan, ha parlato dei minuti finali del match contro il Bologna. Ecco il suo pensiero rilasciato attraverso il proprio canale 'YouTube': "Mentre a Sassuolo, dopo la punizione di Berardi nel finale, il Milan non aveva sofferto, contro il Bologna è andata diversamente. Il motivo principale è semplice: i rossoneri arrivavano dalla doppia sconfitta contro Atalanta e Inter, che aveva tolto quella auto convinzione che c'era, ad esempio, proprio a Reggio Emilia. Superati quei 12 minuti finali, nel prosieguo del campionato altre vittorie potranno riconsolidare il morale, autostima che non è mai venuta meno, ma sappiamo che vincere aiuta a vincere e perdere può creare delle crepe nella fiducia e nella sicurezza dei propri mezzi".