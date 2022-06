Milan, Pedullà: “Maldini e Massara meritano rispetto e chiarezza”

Con un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale, Alfredo Pedullà ha parlato di Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del Milan. Le ultime notizie che arrivano da Francia e Spagna danno Renato Sanches ad un passo dal PSG. Un calciatore che i rossoneri pensavano di avere in pugno, ma le titubanze delle ultime settimane hanno cambiato le carte in tavola. I rinnovi di Maldini e Massara, infatti, rimangono un mistero. Non si sa se e quando arriveranno. E i tifosi del Milan iniziano a perdere la pazienza. Il passaggio delle quote di maggioranza nelle mani di RedBird sembrava una svolta in positivo, anche sul fronte calciomercato, con liquidità aumentata. Ma le cose stanno andando nel senso opposto e non c'è chiarezza sulla situazione.