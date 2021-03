Milan, Pasqualin: “Rinnovo Donnarumma? Il tempo gioca a suo favore”

Il procuratore sportivo Claudio Pasqualin è intervenuto sulla questione rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Queste le dichiarazioni

Il procuratore sportivo Claudio Pasqualin è intervenuto sulla questione rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio": "Mi auguro per il milanisti che finisca presto. Ogni giorno che passa favorisce la posizione del giocatore. A ridosso di una scadenza di contratto si sta scatenando il mondo. Un giocatore di questo livello non può che essere nel mirino delle big europee come il Psg per esempio, o anche la Juventus, anche se ha già un bel portiere. Il tempo gioca a favore di Donnarumma, che è sempre più forte. E Raiola fa il suo gioco, di ottimizzare la situazione per il suo assistito. Se il Milan perdesse la Champions, la questione rinnovo si complicherebbe terribilmente. In un contesto come quello attuale, comunque si deve guardare anche al discorso economico".