Milan, partenza record: nessuno fatto meglio di Pioli in Serie A

Il Milan è pronto per vincere lo scudetto. Stefano Pioli, infatti, ha firmato il miglior inizio di sempre nella storia del club

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, sottolinea i meriti del Milan . Certo, siamo solo a un terzo del campionato, ma l'inizio di stagione dei rossoneri è sotto gli occhi di tutti. Domenica scorsa la squadra di Pioli non è riuscita a vincere il derby, ma ha mantenuto invariato il distacco dall'Inter, che deve inseguire a -7.

Al di là comunque del pareggio, quella di questa stagione è la migliore partenza della storia del Milan in Serie A. Dopo 12 turni nessuno era riuscito a mettere in fila 10 successi e 2 pari. Nessuno, neanche Capello, Ancelotti, Liedolhm, sono riusciti a fare meglio di Pioli. Chi ben comincia è a metà l'opera, ma bisognerà continuare così per tutta la stagione. Nella scorsa annata, ad esempio, il Diavolo aveva concluso il girone d'andata in testa, ma poi c'è stato un crollo in quello di ritorno.