Milan, Pardo: “Ibrahimovic è stato un fattore nella prima parte della stagione”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è attualmente infortunato. I tifosi rossoneri, però, si chiedono se lo svedese potrà essere utile in questo finale di stagione. Il giornalista Pierluigi Pardo ha parlato a Dazn di Zlatan Ibrahimovic: "Fino a gennaio, Ibrahimovic è stato un fattore, ha fatto grandi partite nella prima parte di stagione. Poi si è fermato a fine gennaio e da quel momento ha giocato pochissimo. Non so cosa deciderà di fare, ma l'Ibra della prima parte di stagione può giocare ancora".