Milan, Paquetà compie 23 anni: tantissimi auguri di buon compleanno

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il fantasista brasiliano Lucas Paquetà, compie oggi 23 anni.

Tanti auguri a lui seppur nell’ultima stagione non ha brillato assolutamente. Da quando è al Milan – cioè poco più di un anno e mezzo fa -, Paquetà ha collezionato 44 presenze segnando 1 sola rete. Un po’ pochino per un ragazzo che qualcuno aveva osato paragonare a Ricardo Kakà. Un po’ poco anche in relazione ai 35 milioni di euro che il Milan aveva speso nel dicembre 2018 per prelevarlo dal Flamengo. Ora, la dirigenza rossonera, sta valutando cosa fare sul mercato. Nel frattempo, la nostra redazione augura a Paquetà i migliori auguri per il suo compleanno.

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓