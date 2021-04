Milan, Padovan: “Non basta Ibrahimovic, serve un altro attaccante”

Padovan ha parlato della necessità del Milan di affiancare a Ibrahimovic un altro centravanti. Ecco le sue dichiarazioni.

Come noto il Milan nel prossimo mercato andrà alla ricerca di un centravanti. I rossoneri sono pronti a rinnovare il contratto di Zlatan Ibrahimovic, ma lo svedese classe 1981 sarà affiancato da un altro giocatore. Probabile che si scelga un profilo giovane, da far crescere affianco a Ibra, ma anche pronto per fare il titolare almeno in campionato. Di questo ha parlato Giancarlo Padovan, ai microfoni di Sky. Ecco le sue dichiarazioni: "Non credo che Ibrahimovic sarà il perno del Milan. Hanno bisogno di un altro giocatore più giovane davanti. Il Milan però proverà a ottenere da Ibrahimovic quello che ha ottenuto quest'anno, cercando di averlo in partite importanti e con un ruolo fondamentale nel fare crescere questa squadra".