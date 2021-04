Milan, Padovan: “Ingiusto legare il futuro di Pioli alla qualificazione”

Padovan, giornalista e allenatore, ha parlato della situazione legata a Pioli e alla possibile non conferma se manca la Champions League.

Sarà un finale incandescente per il Milan. I rossoneri sono crollati al quinto posto in classifica e stanno lottando per entrare in Champions League. Qualificazione alla portata, ma complicata. Il futuro di Stefano Pioli, secondo alcuni, potrebbe essere legato alla qualificazione nella massima competizione europea. Non è d'accordo Giancarlo Padovan, che ai microfoni di Sky ha dichiarato: "Non è giusto legare il futuro di Pioli solamente alla Champions perché il bilancio deve essere un bilancio complessivo, non solo dell'ultimo km, dove puoi anche forare". Leggi la nostra intervista esclusiva all'ex arbitro Marelli >>>