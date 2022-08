Milan e Oro Rosso Milano, inizia una nuova partnership: il comunicato

AC Milan e Oro Rosso Milano, nuovo marchio italiano produttore di zafferano, iniziano un percorso comune. Ecco i dettagli della partnership

Daniele Triolo

(fonte: acmilan.com) - AC Milan annuncia una nuova partnership con Oro Rosso Milano, nuovo marchio italiano produttore di zafferano pronto a lanciare il proprio brand nel mercato nazionale e internazionale nel prossimo futuro.

Oro Rosso Milano si contraddistingue nel mercato internazionale per la creazione di un prodotto di eccellenza, che nasce da bulbi coltivati in Italia e poi lavorati in Uzbekistan, terra che echeggia la storica via delle spezie, dove le particolari abilità delle comunità locali permettono di trasformare il bulbo nel prodotto finito, garantendo in questo processo una qualità altissima per il suo utilizzo nella ristorazione e nell’ambito della nutraceutica, grazie alle molteplici qualità benefiche dello zafferano.

AC Milan e Oro Rosso Milano cominciano così un percorso assieme basato sui valori comuni di eccellenza e passione, che contraddistinguono i due brand nei rispettivi settori.

Mauro Tavola, Partnership Director di AC Milan ha commentato: “Siamo estremamente orgogliosi di dare il benvenuto a Oro Rosso Milano nella famiglia rossonera. Lo zafferano, come altri pochi prodotti, rappresenta l’eccellenza del made in Italy apprezzata in tutto il mondo. Ed è proprio l’eccellenza che sta al centro di questa collaborazione, un valore fondamentale per i due brand e un’aspirazione per tutto ciò che il Club fa dentro e fuori dal campo”.

Roberto Tucci, Presidente di Oro Rosso Milano, ha aggiunto: "La partnership con AC Milan ci permetterà di posizionare il nuovo brand sul mercato nazionale e internazionale in maniera efficace. Una collaborazione che unisce il mondo dello sport a quello del cibo, due capisaldi che affondano le loro radici nel Made in Italy e nella continua aspirazione all'eccellenza. Gli stessi valori che Oro Rosso Milano, fin dal principio, vuole portare in tutte le tavole delle famiglie italiane".