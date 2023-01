Milan, buone notizie all’orizzonte: Origi torna in gruppo

Arrivano buone notizie per il Milan in un momento parecchio complicato, essendo tornato in gruppo Divock Origi

Fabio Barera

La sconfitta maturata agli ottavi di finale di Coppa Italia è stata parecchio pesante per il Milan, che certo non si aspettava un epilogo simile. Soprattutto dopo essersi trovato in vantaggio di un uomo per l'espulsione di Koffi Djidji nel Torino.

Milan, Origi torna in gruppo e punta il Lecce — In seguito alla sconfitta, è stato deciso che la squadra sarebbe andata in ritiro per qualche giorno, anche perchè si sta per attraversare un nodo cruciale della stagione. Prima la sfida al Lecce e poi il primo trofeo dell'annata, la Supercoppa Italiana a Riad contro l'Inter.

Nonostante la delusione inevitabile, per fortuna ci sono anche buone notizie in casa Milan. Dopo diverse settimane di stop, infatti, secondo quanto riferito da pazzidifanta.com, sarebbe tornato ad allenarsi Divock Origi, che sembra aver risolto i problemi muscolari. La speranza è che sia arruolabile già per il match contro il Lecce.