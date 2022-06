Milan, visite mediche per Origi. Mercato, tripla idea dal PSG / News

Oggi è il giorno di Divock Origi. Il belga, questa mattina, si è presentato alla clinica 'La Madonnina' per le visite mediche. Cresce l'attesa per i rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara, mentre ci sono diverse idee di mercato per quanto riguarda la difesa. I rossoneri saccheggiano il Psg? Nelle prossime schede le Top News di questa mattina!