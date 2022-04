Milan, ci siamo per Origi e Botman. Difesa, spunta l’occasione dal Psg

La cessione del Milan da Elliott a Investcorp cambierà alcune cose: il fondo arabo ha già chiaro in mente come operare sul calciomercato e non solo. Sven Botman sarà il primo colpo, ma anche Divock Origi è sempre più vicino. Ma l'olandese potrebbe non essere il solo colpo in difesa: ecco infatti l'occasione dal Psg. Intanto emerge una domanda sul Nuovo Stadio: perché diminuire la capienza vista la passione sconfinata dei tifosi? Nelle prossime schede le Top News di questa mattina!