Milan, oggi a Milanello due ospiti d’eccezione: presenti Seedorf e Klose

Quest'oggi a Milanello presenti due ospiti d'eccezione: si tratta dell'ex Milan Clarence Seedorf e di Miroslav Klose. Le ultime news

Dopo il pareggio dell'Inter, il Milan può godersi il primo posto in classifica a prescindere dal recupero dei nerazzurri contro il Bologna. I rossoneri, come di consueto, si sono ritrovati in quel di Milanello per iniziare la settimana di allenamenti in vista della prossima partita di Serie A. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione oggi, nel centro sportivo rossonero, si registrano le presenze di due ospiti d'eccezione. Si tratta di Clarence Seedorf, ex calciatore e allenatore del Milan, e Miroslav Klose. L'olandese è arrivato per una visita di cortesia, il tedesco, invece, sta studiando da allenatore ed ha assistito da vicino ai metodi di allenamento del suo ex tecnico Stefano Pioli ai tempi della Lazio. Milan, duello di mercato con l'Inter per il baby talento: le ultime news >>>