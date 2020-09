Milan, oggi Gabriel compie 28 anni: auguri all’ex portiere rossonero

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gabriel Vasconcelos Ferreira, meglio noto solo come Gabriel, festeggia oggi il suo 28esimo compleanno.

Nato a Unaì in Brasile il 28 settembre 1992, Gabriel nella passata stagione ha giocato nel Lecce. A inizio carriera per lui anche un’esperienza al Milan, dove nella stagione 2013/2014 ha collezionato 7 presenze. Tantissimi auguri a Gabriel, uno dei tanti portieri in orbita Milan chiuso dall’esplosione di ‘Gigio’ Donnarumma. Dopo le esperienze con Empoli e Perugia, Gabriel veste dalla passata stagione la maglia del Lecce con cui ha disputato un’ottima stagione senza però evitare la retrocessione della sua squadra.