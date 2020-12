Milan, oggi è il compleanno di Higuain: l’argentino compie 33 anni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gonzalo Higuain al Milan può essere considerato uno più grandi flop calcistici degli ultimi anni. Nato a Brest in Francia, Higuain ha la cittadinanza argentina e ha giocato con la Selection per svariati anni. In Italia dopo le esperienze al Napoli e alla Juventus, arriva al Milan nell’estate 2018, ma ci rimane sono filo al successivo gennaio.

Oggi, 10 dicembre 2020, Higuain compie 33 anni e li festeggia in America dato che attualmente gioca con l'Inter Miami. Al Milan Higuain ha segnato 8 gol in 22 presenze sotto la gestione Gennaro Gattuso, non lasciando un bel ricordo nei tifosi rossoneri che lo avevano osannato al momento del suo arrivo. La redazione di PianetaMilan augura al calciatore di trascorrere un felice compleanno.