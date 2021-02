Milan, oggi Capello presente all’allenamento della squadra

Capello a Milanello per seguire l’allenamento: le ultime

In rossonero ha vinto tutto, è stato uno degli allenatori più vincenti della storia del Milan con quattro Scudetti e una Champions League. Poi ha allenato anche la Juventus, ma i tifosi rossoneri lo ricordano comunque con grandissimo affetto. Stiamo parlando di Fabio Capello, che oggi è presente a Milanello, nel centro sportivo rossonero, dove sta assistendo all'allenamento odierno della squadra di Stefano Pioli. Una visita sicuramente piacevole per i giocatori e anche per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese classe 1981 ha avuto Don Fabio come allenatore in bianconero infatti.