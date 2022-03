Paolo Maldini e Frederic Massara hanno il contratto in scadenza a giugno, ma non c'è nessun problema sul rinnovo. Intanto è tutto pronto per l'offerta a Divock Origi, che potrebbe arrivare a parametro zero, ma c'è anche un'altra idea per l'attacco proveniente dalla Liga. Questo e molto altro nelle Top News di questa mattina che troverai nelle prossime schede!