Milan, offerta per l’attaccante. Bremer, rossoneri in pole position

Diverse le notizie in questa mattina del 22 febbraio sul Milan. In primo piano, come sempre, il calciomercato, con alcune novità importanti. Spazio anche al rinnovo di Rafael Leao, con il club rossonero che è fiducioso per la firma del portoghese. Intanto, con la sconfitta dell'Inter e il pareggio del Napoli, il Diavolo rimane in testa alla classifica: i senatori della squadra sono pronti a chiedere il bonus scudetto a Gazidis. Ecco le notizie più importanti nelle prossime schede.