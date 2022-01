Milan, occasione mancata. Calciomercato, possibile colpo a zero

Diverse le notizie in questa mattina del 24 gennaio sul Milan, tra campo e mercato. Ovviamente si parla della deludente partita giocata ieri sera contro la Juventus a San Siro. Spazio sempre anche al calciomercato, con Paolo Maldini e Frederic Massara che stanno lavorando per un colpo a zero in estate. Ecco le notizie più interessanti nelle prossime schede.