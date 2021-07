Milan, Obaretin ha firmato il nuovo contratto da professionista

Il Milan blinda il giovane Obaretin, che ha annunciato sui social di aver firmato il nuovo contratto con il club rossonero.

In attesa di nuovi arrivi, il Milan si concentra sui giovani della proprio Primavera. Come il difensore Nosa Obaretin, classe 2003 che ha annunciato sul proprio profilo Instagram di aver firmato un nuovo contratto con il club rossonero. Probabile, dunque, che Obaretin inizierà la stagione in prima squadra. Poi, il Milan deciderà se mandarlo a giocare in prestito o tenerlo in rosa come quinto difensore. Ecco l'annuncio di Obaretin sui social: "Sono molto contento di aver firmato il mio contratto e ringrazio per la fiducia che mi ha dato e ringrazio tutti quelli che mi supportano, ora testa bassa e lavorare".