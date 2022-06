Nuovo stadio Milan a Sesto? Ecco tutti i soggetti che ne gioverebbero

Si fa sempre più strada l’ipotesi di un nuovo stadio del Milan a Sesto San Giovanni . La fase di stallo e le pratiche burocratiche che rallentano il progetto per il nuovo San Siro ha portato infatti i rossoneri, nelle ultime settimane, a prendere in seria considerazione l’idea di spostarsi. E Sesto San Giovanni sarebbe pronta ad accogliere il nuovo stadio del Milan.

Come ribadito più volte su queste pagine, il nuovo impianto nascerebbe all’interno del progetto di MilanoSesto sull’ex area Falck anche per la spinta della nuova proprietà di RedBird. Il colosso che ha rilevato le quote di maggioranza del club di via Aldo Rossi, infatti, preme per la costruzione di uno stadio di proprietà. Quest'ultimo permetterebbe numerosi vantaggi dal punto di vista economico e porterebbe il Milan ad allinearsi a molte delle big europee. A quel punto l’Inter potrebbe anche decidere di rimanere al 'Meazza'.