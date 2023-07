(fonte:acmilan.com) - Pronti a ripartire per il 2023/24 . Siamo ai blocchi di partenza della nuova stagione, Milanello e il PUMA House of Football si stanno preparando ad accogliere le squadre. Andiamo dunque a scoprire quale sarà il programma del mese delle nostre due prime squadre.

I rossoneri torneranno a Milanello lunedì 10 giugno, giorno del raduno, e si alleneranno per circa dieci giorni all'interno del centro sportivo di Carnago. La partenza per la tournée negli Stati Uniti è fissata per venerdì 21 luglio. In terra statunitense la squadra disputerà tre amichevoli, ecco il dettagli degli appuntamenti: