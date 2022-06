Milan, novità sulle maglie. Mercato tra Botman e Sanches: le ultime

Un po' di notizie sul Milan nella giornata di oggi, tra indiscrezioni e novità sulle maglie e un mercato che è sempre più caldo, ovviamente presente tra le notizie. Si lotta per ottenere Renato Sanches e Sven Botman, ma per entrambi diventa difficile. I rinnovi della dirigenza sono in arrivo e in programma c'è una nuova amichevole. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora uscite sul Diavolo sul nostro sito web, 'PianetaMilan.it'.